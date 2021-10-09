الدراسة في ظل كورونا.. انتظام العملية التعليمية في 12 محافظة اليوم (صور)
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كتب- محمد نصار:
انتظمت اليوم السبت العملية الدراسية في أول أيام العام الجديد على مستوى مدارس 12 من محافظات الجمهورية والتي تعمل يوم السبت من كل أسبوع.
ومن المقرر أن تنتظم العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس غدا الأحد بكامل طاقتها.
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