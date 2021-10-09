وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر شبشير الحصة تمهيدًا لافتتاحه

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المجزر نصف الآلي للعجول والأغنام بقرية شبشير الحصة؛ تمهيدً لافتتاحه.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة ويرافقه عدد من قيادات الوزارة، لمحافظة الغربية؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ الغربية إلى عرض قدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المخطط العام للمشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.

وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر ٧٠ رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم، كما أن المجزر مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل.

ويشمل المجزر أيضًا محطة معالجة مياه ومحطة تدوير مخلفات حيوانية؛ للحفاظ على البيئة.