Masrawy logo white

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر شبشير الحصة تمهيدًا لافتتاحه

01:45 م السبت 09 أكتوبر 2021
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر شبشير الحصة تمهيدًا لافتتاحه

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المجزر نصف الآلي للعجول والأغنام بقرية شبشير الحصة؛ تمهيدً لافتتاحه.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة ويرافقه عدد من قيادات الوزارة، لمحافظة الغربية؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ الغربية إلى عرض قدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المخطط العام للمشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.

وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر ٧٠ رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم، كما أن المجزر مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل.

ويشمل المجزر أيضًا محطة معالجة مياه ومحطة تدوير مخلفات حيوانية؛ للحفاظ على البيئة.

السيد القصير مجزر شبشير محافظ الغربية

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 19 شاباً وتحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة بكفر الشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا