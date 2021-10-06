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البابا تواضروس يدعو الشباب للتعرف على إنجازات القوات المسلحة في أكتوبر ١٩٧٣

09:53 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
البابا تواضروس يدعو الشباب للتعرف على إنجازات القوات المسلحة في أكتوبر ١٩٧٣

البابا تواضروس الثاني

كتب مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، داعيًا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.

جاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسة البابا أن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار.

وأشار قداسته إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن هامة مصر ارتفعت أمام كل العالم.

البابا تواضروس الثاني القوات المسلحة نصر أكتوبر القوات المسلحة المصرية

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