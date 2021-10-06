حمار مسعور مربوط بالسكة الحديد.. تفاصيل تعطل قطار "أسوان- القاهرة"

كتب- أسامة علي:

تمكن خالد الليثي، قائد قطار رقم 989 مكيف "أسوان- القاهرة"، من تفادي الاصطدام بـ"حمار" مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، مساء أمس الثلاثاء.

وقال الليثي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إنه فوجئ بحمار مربوط على شريط القطار، وتمكن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بالحمار ببضعة أمتار، واستطاع إنقاذ القطار من كارثة كادت تقع، مضيفًا: "على الفور دعا مساعده للتوجه نحو الحمار وفك رباطه لاستكمال الرحلة".

وتابع قائد القطار: "يبدو أن الحمار كان مصابًا بالسعار، وأراد أصحابه التخلص منه ولم يجدوا طريقة للتخلص منه سوى إلقائه أمام القطار، وكاد يعض مساعده محمود، أثناء فكه من شريط السكة الحديد، ووجدا عليه آثار ضرب بالعصا وبقايا الخشب، وعقب فكه من الرباط ظل الحمار المصاب يسير أمام القطار، حتى وجد مخرجًا على شريط السكة وفر هاربًا".

ويشير الليثي إلى أنه على مدار فترة عمله بالسكة الحديد، تعرض إلى كثير من هذه الحالات على خط الصعيد، إذ تقطع الحيوانات طريقه بشكل مفاجئ، حيث لا يتمكن من تفاديها، غير أن هذه المرة كانت مختلفة لوجود الحمار مربوطًا.

وأكد قائد القطر أن دهس القطار الحيوانات قد يسبب ضررًا للقطار وتعطيل رحلته، وإحداث كسر في الفرامل أو الربط على البوجي ومنعها من التحرك.

كانت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، تلقت إخطارًا من قائد قطار رقم 989 مكيف "أسوان- القاهرة" يفيد أنه بعد تحركه من محطة أسوان في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء، فوجئ بعد مسيره بنحو ساعة ونصف الساعة تقريباً، وبالتحديد في محطة الرديسية بمركز إدفو محافظة أسوان، بـ"حمار" مربوط على شريط السكة الحديد.

واضطر السائق إلى إيقاف القطار مؤقتًا، ونزل مساعده لفك قيود الحمار المربوط في منتصف الليل على شريط السكة الحديد، وأبعده عن طريق حركة القطارات، ثم استكمل قائد القطار رحلته إلى القاهرة بعد إنقاذ حياة الحيوان وركاب القطار.