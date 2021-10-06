اليوم.. "القومي لحقوق الإنسان" ينظم ندوة حول الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان (الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجًا)، وذلك بالمشاركة مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان.

وذكر المجلس، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال الندوة ممثلو الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميون والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.