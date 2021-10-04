هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالمكاتب العلمية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، انتهاء البرنامج التدريبي المتقدم الخاص بالمكاتب العلمية.

ويهدف التدريب إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتوضيح الفروق بينهم، وتقديم شرحا تفصيليا للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، وتوضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات.

كذلك تقديم شرحا وافيا لكافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، وتوعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص، وكيفية تجنبها، وتقديم شرحا للقواعد المنظمة للمكاتب العلمية في شؤون الدعاية والسياسات والإجراءات المتبعة من إدارة التفتيش علي المكاتب العلمية.