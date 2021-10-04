هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالمكاتب العلمية

03:25 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالمكاتب العلمية

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، انتهاء البرنامج التدريبي المتقدم الخاص بالمكاتب العلمية.

ويهدف التدريب إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتوضيح الفروق بينهم، وتقديم شرحا تفصيليا للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، وتوضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات.

كذلك تقديم شرحا وافيا لكافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، وتوعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص، وكيفية تجنبها، وتقديم شرحا للقواعد المنظمة للمكاتب العلمية في شؤون الدعاية والسياسات والإجراءات المتبعة من إدارة التفتيش علي المكاتب العلمية.

هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي المكاتب العلمية رخصة المكاتب العلمية

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