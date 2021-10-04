مواعيد المحال وتعطيل الدراسة.. قرار جمهوري بفرض تدابير أمنية في مناطق من سيناء
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نص على أنه يجوز فرض التدابير الآتي بيانها كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.
1 - حظر التجوال.
2 - تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها.
3 - إخلاء بعض الأماكن أو المناطق.
4 - حظر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة.
5 - حظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6 - حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها أو إحرازها.
7 – حفر حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة التركييها للأسلحة النارية.
8 - حظر سير الدراجات البخارية ومركبات الدفع الرباعي أنا كان نوعها.
9 - تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس.
10 حظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سواء بتصريح أو بغير تصريح.
11- حظر تداول المواد ثنائية الاستخدام والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.
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