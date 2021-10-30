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إقبال وإشادات كبيرة.. برلماني: الجناح المصري بـ"إكسبو دبي" يؤكد حجم النهضة في البلاد

04:37 م السبت 30 أكتوبر 2021
إقبال وإشادات كبيرة.. برلماني: الجناح المصري بـ"إكسبو دبي" يؤكد حجم النهضة في البلاد

النائب محمد عبد الله زين الدين

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ما شهده الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، من إقبال كبير وإشادات مختلفة، يؤكد المجهود الذي بُذل في إعداده والدقة في شكل التنظيم والمحتوى.

وأضاف زين الدين، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن نجاح الجناح المصري هو فخر لكل المصريين؛ حيث يؤكد حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن الجناح المصري يمتد على مساحة ألف متر مربع، بتصميم مميز للغاية للمهندس المعماري حازم حمادة، ويحكي التاريخ المصري الذي يعد أقدم تاريخ في العالم؛ حيث يمتد إلى 7 آلاف عام، بما يتضمنه من إنجازات في مختلف المجالات؛ مثل الطب والهندسة والفلك وكل العلوم.

وتابع عضو مجلس النواب: أي مواطن مصري يشاهد ذلك الجناح وما يضمه من محتويات، ينتابه شعور بالفخر بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة، التي واصلت إنجازاتها وتطورها ونهضتها حتى وصلت إلى ما نعيشه الآن في الجمهورية الجديدة.

ووجه زين الدين التحية إلى كل مَن فكر وشارك في إعداد وتنفيذ ذلك الجناح المصري الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

محمد عبد الله زين الدين إكسبو دبي 2020 مجلس النواب الجناح المصري

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