تحفظ كرامة المصريين بالخارج.. برلماني يشيد بالمنصة الإلكترونية لتنظيم سوق العمل

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، إن العمالة المصرية بالخارج تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر في الداخل والخارج اهتمامًا كبيرًا على كل المستويات من خلال حزمة من القرارات أو التوجيهات المباشرة في هذا الصدد التي كان لها نتائج كبيرة خلال هذه الفترة.

وأكد عبد الله أن القيادة السياسية وجهت بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، فضلًا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم، خصوصًا أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا منهم عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنصة الإلكترونية التي تعمل وزارة القوى العاملة على الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بها لتنظيم عمليات العرض بسوق العمل تسهم بقوة في حصول العامل المصري على فرصته كاملة في فرص العمل المطروحة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحول الرقمي والميكنة التي شرعت الدولة خلال السنوات الأخيرة في التحول إليه، بالإضافة إلى المساواة في الحصول على فرص العمل.

وأشاد عضو "النواب" بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف العمالة المصرية بالخارج لحفظ حقوقهم ورعايتهم، وتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وهذا بدوره يسهم في تعزيز كرامة العامل المصري وكذلك الشركات.