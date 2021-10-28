ميناء القاهرة الجوي يحتفل بانتهاء البرنامج التدريبي لطلبة الجامعات

كتب- محمد عبيد:

كرم مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، 100 من طلبة الجامعات والمعاهد العليا من مختلف السنوات الدراسية، وذلك بمناسبة الانتهاء من فترة التدريب بإدارة العلاقات العامة والاعلام تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

واستغرق التدريب شهرًا خلال فترة العطلة الصيفية، وذلك من خلال برنامج تدريبي يهدف إلى إكسابهم الخبرة اللازمة لبداية حياة عملية سليمة بعد التخرج في مجال العلاقات العامة والإعلام من خلال التجارب الفعلية اللازمة التي يتعرضون لها في فترة التدريب.

وسلم اللواء ملاح محمد طه، رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، والدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الطلاب شهادات معتمدة من الشركة، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم وشكرهم على حسن تعاونهم طول فترة التدريب المنقضية.