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السياحة: إعادة تقييم 500 منشأة فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

03:02 م الخميس 28 أكتوبر 2021
السياحة: إعادة تقييم 500 منشأة فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

خالد العناني وزير السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية التي تم المرور عليها وإعادة تقييمها بالمحافظتين قد بلغ حوالي 500 منشأة فندقية (فندق ومنتجع سياحي).

وأضاف العاصي، أن اللجان مستمرة في عملها حالياً للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم بدءًا من 1 نوفمبر العمل وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخرا بتطبيق حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية وهو 28 دولارا للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم، والذي يتم بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب مع المستوى العالمي.

وزارة السياحة والآثار جنوب سيناء محافظة البحر الأحمر شهادة السلامة الصحية

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