نقيب المحامين: مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي قضية بالغة الأهمية

كتب- مينا غالي:

ألقى نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالًا بيوم المحاماة و عيدها السنوي، المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، مرحبًا بالحضور.

وقال نقيب المحامين: "يسعدني أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكرمه بأن يكون هذا الاحتفال تحت رعايته، وأشكر المستشار عمر مروان وزير العدل، وكافة أساتذتنا من كبار أساتذة القانون والمحامين الذين شرفونا اليوم بالحضور، ولا يفوتني أن أوجه شكرًا خاصًا لكل النقباء العرب الذين حضروا، وكل ممثلي النقابات العربية الذين قطعوا المسافات الطويلة كيما يشاركوننا في هذا اليوم.

وتابع: "والشكر واجب لأبناء المحاماة في مصر في يومهم، فهذه نقابتهم"، معبرًا عن سعادته بمشاركة مجالس النقابات الفرعية وعلى رأسها نقيب كل نقابة فرعية.

وعن موضوع الاحتفالية قال عطية: "اخترنا أن يكون موضوع الاحتفالية (مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي)، لأن هذه القضية بالغة الأهمية".

وعن المحاماة وصفها نقيب المحامين بأنها رسالة، وقال: "لماذا هي رسالة؟.. لأنها شبيهة برسالة الأنبياء والرسل، فصفحة وجدان المحامي برمتها تقوم على رعاية الغير وإنصافه، والوقوف إلى جانبه، فالمحامي في مباشرته للمحاماة إنما ينوب عن موكله، ويتولى الدفاع عن مصالحه، وقد يضحي بحياته من أجله، وهو يتجه بخطابه إلى منصة القضاء الموكول إليها أن تفصل في كل دعوى".

واستكمل:"ثم هو ناتج عمله وجهده يصدر من غيره بحكم قضاء هو المنوط به أن يحكم بالعدل بين الناس، لذا فلا أغالي إذا قلت أن المحاماة رسالة".

وقال رجائي عطية، إنه يظن أن قضايا الحرية وحماية الحقوق على رأس أولويات المحاماة، وإنها وإن حظيت بجانب كبير جدًا من المحامين والمحاماة؛ إلا أنه من المنتظر منها والمتوقع لها في مصر الوطن العربي أن تذوب في الدفاع عن الحريات والحقوق، وأشار إلى أن المحاماة مطالبة بأن تواجه وأن تتبنى الأساليب المتعددة التي صارت تؤدي بها رسالتها.

وأضاف قائلًا: "لعل أول ما يحضرني في هذا المؤتمر موضوع (المحاماة في إطار التحكيم، المحلي، والإقليمي والدولي)، وبالقطع يسعدني، وواثق أنه يسعدكم أن يتحدث إلينا في هذا الأمر الدكتور مفيد شهاب، الوزير السابق لـ 14 عامًا، والرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، ورئيس جمعية القانون الدولي لفترة طويلة".

وأوضح:"سوف يحدثنا عن تجاربه في التحكيم الدولي، لاسترداد حقوق مصر في طابا، وهذه قضية من المهم أن نتناولها الآن قبل الغد لأنها تتصل برسالة المحاماة".

واختتم نقيب المحامين كلمته بتقديم المستشار وزير العدل لإلقاء كلمته.

وانطلقت فعاليات مؤتمر" مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من الأستاذ نقيب المحامين، تلاها كلمة وزير العدل، ثم كلمة الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتشتمل جلسات المؤتمر على؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة.

ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية "المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم"، في حوار مع الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.