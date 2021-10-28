منسق "يوم المحاماة": من الفخر إقامة الاحتفالية تحت رعاية الرئيس ​

كتب- مينا غالي:

رحب المحامي إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية ومنسق مؤتمر "يوم المحاماة"، بضيوف المؤتمر.

وقال "سعودي": للتاريخ أيام لا تتكرر أيام يتوقف عندها التاريخ للتأمل والبصيرة، وإذا أردنا أن نتأمل ونتبصر سلوكنا الكريم فهو سلوك الالتزام، حيث يقف الجميع في المحكمة التزاما لقدسية العدالة، وهذه القدسية التي تعلمناها، ومنها احترام الأقدمية، كما أن المحامين ركن وشريك من شركاء العدالة.

وأضاف: "لحظة تاريخية حينما يقرر رجائي عطية، ألا يكون الاحتفال بالمحاماة أقل من أي احتفال آخر، وأن الاحتفال بالمحاماة لا بد أن يكون عيدًا سنويا نلتقي فيه جميعا".

وتابع: "من الفخر أن يكون الاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقديرًا منه للمحاماة والمحامين، والذي لولا ظروف اشتغاله لكان بينا هذه اللحظة، وبينا من يمثل الدولة وهو رمز من رموز القضاء قبل أن يكون وزيرا للعدل، المستشار عمر مروان، وزير العدل، نرحب به باسم المحامين المصريين والمحامين العرب وباسم نقيب المحامين رجائي عطية".

وأكمل: بيننا نخبة من رموزنا الأجلاء منهم الدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسنين عبيد، ولأن العروبة لا تغيب أبدا، فكان لا بد من وجود نخبة من المحامين العرب هم حسن بديوي، نقيب المحامين بالبحيرين، ومحمد إبراهيم، نقيب سلطنة عمان، وحمد الروبيعي، نائب النقيب، وسميح خريس، آمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، والنقيب انطونيو الهاشمي، نقيب بيروت، وشريان مرزوق، نقيب دولة الكويت.

كما رحب بالضيوف من أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، ونقيب المهندسين هاني ضاحي.

ووصل منذ قليل، المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى مؤتمر يوم المحاماة، وكان في استقباله نقيب المحامين رجائي عطية.

كما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ونقيب المهندسين هاني ضاحي، وعدد من شيوخ المهنة أبرزهم المحامي الكبير مفيد شهاب، وبعض نقباء المحامين العرب.

وتنظم نقابة المحامين اليوم، مؤتمر يوم المحاماة بحضور نقيب المحامين ووزير العدل وعدد من نقباء المحامين العرب وشيوخ المهنة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.