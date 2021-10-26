مجلس نقابة الإعلاميين يرحب بإنهاء حالة الطوارئ: بداية حقبة عظيمة

كتب- مينا غالي:

رحب مجلس إدارة نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.

أكد نقيب الإعلاميين أن قرار إنهاء حالة الطوارئ تاريخي لم يصدر إلا من قائد شجاع وواعٍ لهذه الخطوة الهامة كما أنها تؤكد أن مصر هي دولة داعمة ومحافظة علي حقوق الإنسان الذي هو أول أولوياتها وأن هذة الخطوات تساهم في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدل والعمل.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات لم تشهدها من قبل على مدار تاريخها الحديث والمعاصر بفضل قيادتها الرشيدة ورجالها الأوفياء الذين كان لهم دور بارز في أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن إنهاء حالة الطوارئ بداية قوية وعملية على أرض الواقع بعد أن حاربت مصر ولسنوات كثيرة المتأمرين والمندسين بين صفوف شعبها ألأبي الذي ينشد دائما الاستقرار والبناء والتنمية.

وتابع: كل هذا يعتبر بداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان فتحية إعزاز وتقدير للشعب المصرى العظيم الشريك الحقيقي فى كافة جهود التنمية والبناء.​