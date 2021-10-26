المحرصاوي يشيد بجهود مركز التدريب والتطوير بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، الدورة التدريبية العاشرة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج للقيادات الأكاديمية بمختلف كليات القاهرة والأقاليم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود المركز في تدريب وتأهيل ورفع مهارات القيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وقال المحرصاوي، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ في المستقبل القريب، إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي نائب مدير المركز.

وعقد مركز الأزهر للتدريب والتطوير، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب، وتم تخريج دفعتين الأسبوع الماضي، وسط مراعاة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.