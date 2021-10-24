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وكيل الأزهر يغرد عن التراث الإسلامي ويدعو للاستفادة منه لتكوين فقه معاصر

02:22 م الأحد 24 أكتوبر 2021
وكيل الأزهر يغرد عن التراث الإسلامي ويدعو للاستفادة منه لتكوين فقه معاصر

الدكتور محمد الضويني

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني، إن من أبرز سمات التُّراث الإسلاميِّ مرونته، وقدرته على الاستجابة للمستجدات، وتفهُّمه لخصوصيَّة كلِّ مجتمعٍ، وطبيعته، مع مراعاة الزَّمان والمكان.

وأضاف وكيل الأزهر خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأحد، أنه حين تغيب هذه الفلسفة الرَّاقية الَّتي تميَّز بها تراثنا الثَّريُّ، يتعامل البعض مع التُّراث بالجحود والنُّكران.

واستدل الضويني بما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أنه على العلماء اليوم تفهُّم هذا الإرث العلميِّ واستيعابه، وجعل قواعده العامَّة نقطة الانطلاق نحو فقهٍ معاصرٍ يدرك طبيعة المجتمعات والتَّطوُّرات المواكبة ويسخِّرها في خدمة الإنسانية.

محمد الضويني التراث الإسلامي فيسبوك أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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