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سابقة تحدث لأول مرة.. نهى زكي عضو التنسيقية مقررة قانون المواد الإحيائية بـ"الشيوخ "

02:15 م الأحد 24 أكتوبر 2021
سابقة تحدث لأول مرة.. نهى زكي عضو التنسيقية مقررة قانون المواد الإحيائية بـ"الشيوخ "

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

اختيرت النائبة نهي زكي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مقررًا لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".بحسب بيان صحفي.

وتعتبر زكي التي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هي أول سيدة يتم اختيارها مقررًا بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلون مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين، ومنهم المنتخبون الذين حظوا على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجاري مناقشته والذي تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد المهم والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

مجلس الشيوخ نهى زكي تنسيقية شباب الأحزاب تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

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