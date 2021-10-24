البيئة: حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالتعاون مع الجهات المعنية

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة ملف التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها.

وفي إطار ذلك نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية التي تعد حقا للأجيال القادمة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدانا بمحمية قارون، ضمن جهود الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت فؤاد أن التعديات التي تم إزالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم وهي عبارة عن عدة مباني بمساحات مختلفة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.