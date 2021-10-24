رئيس المجر: ١٠% من أراضي المجر مهددة بالتصحر.. ونعمل على مواجهة هذا التحدي

كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم الأحد، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بحضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد، وحضور عدد ٢٠ وفدًا وزاريًّا ومشاركة ٤٤ وفدًا وزاريًّا بشكل افتراضي.

ألقى يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر، كلمة استعرض فيها تاريخ دولة المجر في مجال المياه من خلال بناء منشآت وقنوات مائية وأنظمة ري منذ القرنَين الثالث والرابع الميلادي، وإصدار مراسيم تتعلق بالمياه منذ أكثر من ٩٠٠ عام وبدء تدريب الهندسة المائية في نهاية القرن الثامن عشر.

وأشار الرئيس المجري إلى تقرير تنمية المياه العالمي والذي أشار إلى زيادة معدلات الطلب على المياه بنسبة ٢٠- ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بالمعدلات الحالية، الأمر الذى يستلزم العمل على مواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن حصة الفرد من المياه في دولة المجر تقدر بـ١١ ضعف حد الفقر المائي؛ فإن ما يقرب من ١٠٪ من أراضي المجر مهددة بالتصحر الأمر الذي يتطلب تنفيذ العديد من المشروعات في السنوات الخمس عشرة القادمة؛ لتحسين عملية إدارة المياه من خلال استخدام مياه الأمطار ومياه الصرف وتطوير منظومة الري.

وأضاف الرئيس المجرى أن التغيرات المناخية والفيضانات والأعاصير تسبب أضرار جسيمة في العديد من الدول حول العالم، بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد الذي يزيد من حجم الضغوط التي تتعرض إليها المنظومة المائية حول العالم.