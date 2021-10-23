"كبير أسرتنا".. حسن المستكاوي: تعرض الإعلامي إبراهيم حجازي لوعكة صحية

كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، تعرض الإعلامي الكبير وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي لوعكة صحية.

وكتب المستكاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف سلامة لأخي وزميلي وزوج شقيقتي وكبير أسرتنا إبراهيم حجازي ونتمنى له الشفاء العاجل. ودعواتكم. فهو طوال حياته لم يتأخر أبدًا عن مساعدة محتاج أو مريض

زميل أو غير زميل ويبادر بشهامة الجدعان ليكون السند والظهر لأي مريض ولأي إنسان".