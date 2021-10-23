أسبوع القاهرة للمياه| وزير الري يلتقي نظراءه بدول العراق وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي

كتب- أحمد مسعد:

على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع انطلاقه صباح غدٍ الأحد، عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الإقليميين والدوليين في مجال المياه لمناقشة الموقف المائي الإقليمي والعالمي، وسُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من دول العالم.

والتقى عبدالعاطي بلوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، وأشاد بمنظومة إدارة المياه في مصر، مشيرًا لدور مصر في تأسيس المجلس، وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، وزيادة تمثيل جمهورية مصر العربية في الجمعية العمومية للمجلس.

كما التقى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والذي عبر عن تقديره للدعوة التي تلقاها للمشاركة بالأسبوع خاصة بعد النجاح الذي حققه الأسبوع في النسخ الثلاث السابقة، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وموقف المشروعات التى يتم تنفيذها بحوض بحر الغزال وحوض بحر الجبل وتذليل كافة المعوقات، وأشار عبدالعاطي إلى أن التنسيق بين الجانبين يتم على أعلى مستوى بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية بالبلدين.

كما التقى الوزير مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارة وفد فني مصري للعراق والتى تم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الإستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد عبدالعاطي ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائي مع ديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة بدولة بوروندي، حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التى تترجم محاور مذكرة التفاهم، حيث أبدى الوزير البوروندي اهتمامه بمكون بناء القدرات، أكد عبدالعاطي أن مصر لا تدخر جهدًا في تقدم الدعم لأشقائها في دول حوض النيل، وسوف يتم اعداد برامج تدريبية تلبى إحتياجات الجانب البوروندي.

وعقد الدكتور عبدالعاطي لقاء ثنائي مع سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة أوغندا والذي أبدى تفهمه بأن قضية نهر النيل تعتبر قضية حياه بالنسبة لمصر، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسي الأوغندية، وتم الاتفاق مبدئيًا على زيارة عبدالعاطي لأوغندا خلال شهر نوفمبر المقبل لافتتاح عدد من المشروعات التنموية هناك.

كما التقى مع بايداولت يرلان مدير عام المنظمة الإسلامية للغذاء والأمن حيث تم مناقشة آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، وتنظيم زيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وإمكانية التنسيق المشترك بين المنظمة والمركز في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه، وسياسات الترشيد والبنية التحتية خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر فى كونها من الدول الجافة.

وأفاد يرلان عن تنظيم بلاده (دولة كازاخستان) لمؤتمر علمي مماثل لأسبوع القاهرة، على مستوى أصغر وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة، مبديًا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الري المصرية في الإعداد لهذا المؤتمر.

كما دعا يرلان عبدالعاطي لزيارة رسمية لدولة كازاخستان في الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكازاخستان في مجال المياه.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد مدير المشاريع بالمنظمة عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع الوزارة في المجالات الفنية الخاصة بالمياه.