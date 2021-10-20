"تنسيقية شباب الأحزاب": إعلان استراتيجية عمل جديدة وإجراءات هيكلية وتنظيمية

(مصراوي):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها ستعلن الاستراتيجية العامة لعملها، مساء اليوم، وتتضمن بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

وأضاف بيان للتنسيقية، أن ذلك يأتي في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

وأوضح البيان: "مع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف".