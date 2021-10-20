3 توابع لزلزال كريت.. البحوث الفلكية يرصد هزات ارتدادية في هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل 3 توابع (هزات ارتدادية) لزلزال أمس، في شرق كريت وعلى مناطق السواحل الشمالية لكن بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.

جاء ذلك عقب وقوع هزة أرضية أمس في تمام الساعة 7:32 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شرق كريت (على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية).

وأضاف القاضي، لمصراوي، أن الزلزال الذي تعرضت له البلاد كان قوي نسبيًا أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وعمقه كبير، وبالتالي زادت دائرة الشعور به بين عدد من مواطني محافظات القاهرة الكبرى وبعض قاطني الدلتا والسواحل الشمالية، دون وجود أي خسائر.

وأشار إلى تحديث الكود الإنشائي والزلزالي، موضحاً أن من شأنه تعظيم تقليل الخسائر، لافتاً إلى أن المعهد يجري دراسات وأبحاث بالشراكة مع الشركاء الدوليين من أجل تقليل المخاطر نتيجة حدوث الزلازل.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: الكود هو كود إنشاءات المبانى ليتناسب مع الطبيعة الأرضيّة (والزلزالية) ومواصفات التربة فى كل منطقة.

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