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مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون الأعمال الأخيرة بمحطة كهرباء S13

10:32 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون الأعمال الأخيرة بمحطة كهرباء S13

مسئولو جهاز العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بمحطة محولات كهرباء "S13" طبقاً للخطة الزمنية المعدة، وذلك لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة 6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، حيث شدد رئيس الجهاز، على مسئولي المشروع بالالتزام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في التنفيذ.

وأضلف عمران، في بيان اليوم، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من الملاحظات تمهيداً لوضع الجهد على المحطة قبل نهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وحرصاً من جهاز المدينة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.

جهاز العاشر من رمضان محطة كهرباء S13 أحمد عمران منطقة المطورين

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