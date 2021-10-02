المفتي مهنئا القضاة بعيدهم: دمتم أعينًا ساهرة على الحق والعدل وسيادة القانون

القاهرة- أ ش أ:

أعرب فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تهنئته لقضاة مصر بمناسبة عيدهم.

وقال مفتي الجمهورية - في بيان اليوم السبت- "في يوم القضاء المصري، أتقدم بخالص التهنئة للقضاء المصري الشامخ بجميع جهاته وهيئاته. دمتم أعينًا ساهرة على إقامة الحق والعدل، وألسنًا حارسة لسيادة القانون، وأقلامًا تكتب بحروف من نور مسيرة القضاء الوطني النبيل".​