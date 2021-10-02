Masrawy logo white

أبو هميلة رئيسًا لـ"الشعب الجمهوري".. وجبالي يمهل الأحزاب للغد لإرسال أسماء رؤساء الهيئات

01:56 م السبت 02 أكتوبر 2021
أبو هميلة رئيسًا لـ"الشعب الجمهوري".. وجبالي يمهل الأحزاب للغد لإرسال أسماء رؤساء الهيئات

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات، واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس .

وطالب جبالي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، بسرعة إخطار المجلس بأسماء نوابهم في المجلس، وممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب، في موعد أقصاه غدًا الأحد، لافتًا إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية نصت على: "يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم مَن يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه".

وأشار رئيس "النواب" إلى أن حزب الشعب الجمهوري اختار النائب محمد صلاح أبو هيملة رئيسًا لهيئته البرلمانية، ومحمد السيد لحزب المؤتمر، والنائب محمد الفيومي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية .

حنفي جبالي الشعب الجمهوري أسماء رؤساء الهيئات مجلس النواب

الخبر التالى:

"جنوبية القاهرة" ترفع حالة الطوارئ استعدادا للسيول المرتقبة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| المدارس يوم السبت.. 15 توجيها من محافظ القاهرة بينها الوقاية من كورونا وسد عجز المعلمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا