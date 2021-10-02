أبو هميلة رئيسًا لـ"الشعب الجمهوري".. وجبالي يمهل الأحزاب للغد لإرسال أسماء رؤساء الهيئات

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات، واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس .

وطالب جبالي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، بسرعة إخطار المجلس بأسماء نوابهم في المجلس، وممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب، في موعد أقصاه غدًا الأحد، لافتًا إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية نصت على: "يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم مَن يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه".

وأشار رئيس "النواب" إلى أن حزب الشعب الجمهوري اختار النائب محمد صلاح أبو هيملة رئيسًا لهيئته البرلمانية، ومحمد السيد لحزب المؤتمر، والنائب محمد الفيومي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية .