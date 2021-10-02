القوى العاملة: تعيين 6277 شاباً وبحث 727 شكوى عمالية بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 6277 شاباً، منهم 53 من ذوي الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 24677 شاباً، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة، و1989 رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 99 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 104 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي - أن المديرية تلقت 1264 شكوى، منها 209 شكاوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 177 شكوى، وإحالة 48 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا لرعاية تلك الفئة إجتماعياً واقتصادياً تمثلت في: 98 منحة مولود جديد بإجمالي 198 ألف جنيه، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه، و 1 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 36 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل 5 عمليات جراحية لـ 9 عمال.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 315 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 409 شكوى، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقي 277 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضر سلامة وصحة مهنية و 3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 15 ندوة توعية.