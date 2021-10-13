قومي المرأة بالوادي الجديد يختتم حملة "مصر أرض المحبة والسلام" (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث من حملة "مصر أرض المحبة والسلام" في مركز بلاط.

وقالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، في تصريح، اليوم، إن تنفيذ الحملة بمركز بلاط جاء بالتعاون مع قطاعي الثقافة الجماهيرية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والوحدات المحلية القروية بالمركز، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب الثانية، تحت شعار "المرأة المصرية صانعة السلام" بمراكز المحافظة الخمسة، بمشاركة فريق العمل من الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والإداريين ومحامي المكتب لتنفيذ الزيارات المنزلية، للتوعية بدور المرأة في حفظ السلام والأمن ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله.

وأضافت، أنه جرى تصميم ماكيت "نموذج فني" بعنوان "المرأة صانعة السلام" بقصر ثقافة بلاط وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بقرىتي تنيدة و العويني التابعة لمركز بلاط وجرى إهداؤه للفرع، فيما جرى تنفيذ ورش العمل التفاعلية بالتوازي مع الحملة، تحت مسمى أرض المحبة والسلام في مركز الفرافرة، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم، بهدف اكتشاف المواهب والحث على الانتماء الوطني وقبول الآخر ومحاربة التنمر، من خلال مسرح تفاعلي وأعمال فنية إبداعية لطلاب المدرسة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي، وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، وتشمل الحملة تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وإبداعات أطفال الوادي الجديد، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب، ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، أطلق المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب بعنوان "المرأة صانعة السلام" يوم 28 سبتمبر المنقضي، فيما بدأ تنفيذ اليوم الأول من المرحلة الثانية الاثنين 11 أكتوبر الجاري، في مركز الداخلة مع تنفيذ فعاليات اليوم الثاني من حملة "مصر أرض المحبة والسلام" في مركز الفرافرة، وجرى ختام الحملة بمركز بلاط مساء اليوم.