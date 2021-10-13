رئيس وزراء المجر: بحثت مع الرئيس السيسي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

(مصراوي):

قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، إنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وأشار خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن المباحثات تطرقت إلى حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وأوضح رئيس وزراء المجر، أن ثوابت المفاوض المصري هى الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.