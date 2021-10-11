الجيزة: إزالة مخالفات تحويل نشاط من السكني إلى تجاري في حدائق الأهرام (فيديو)

(مصراوي):



شنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، حملات لمواجهة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني إلى التجاري بقطاع حدائق الأهرام، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات موسعة وإزالة فورية لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملات إزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل (جزارة) بالمنطقة ومخالف بذلك الرسومات الهندسية واشتراطات الحماية المدنية وجاري استكمال الحملات بشكل مكثف وموسع بنطاق القطاع بالكامل.