وكيل الأزهر: مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب لا تقل عن معركة أكتوبر

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة بذكرى ميلاد خير البرية سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم، وذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف خلال كلمته في احتفال الأزهر، بذكرى انتصارات أكتوبر، الاثنين، أن الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود، قبيل حرب أكتوبر المجيدة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يعبر قناة السويس ومعه علماء المسلمين وقواتنا المسلحة، فاستبشر خيرا وأيقن بالنصر، وأخبر الرئيس السادات بتلك البشارة، واقترح عليه أن يأخذ قرار الحرب مطمئنًا إياه بالنصر، ووقف على منبر الأزهر الشريف، وألقى خطبة عصماء توجه فيها إلى الجماهير والحكام مبينًا أن حربنا مع إسرائيل هى حرب في سبيل الله، وأن الذي يموت فيها شهيدٌ وله الجنة.

وتابع :" لم يكن ذلك فحسب حيث كان علماء الأزهر يبيتون مع الجنود في الخنادق يذكّرونهم بفضل الشهادة في سبيل الله دفاعًا عن الدين والوطن والعرض؛ ليعود للوطن الجريح كرامته وهيبته بين الأمم، مشددا على أن الأزهر سيظل يدافع عن الأمة وعقيدتها ومقدساتها في كل ميادين الجهاد.

ولفت وكيل الأزهر الشريف، إلى أن حب الوطن يتعارض مع الطعن في المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها، لا تختلف عن مرحلة الحرب ضد الكيان الصهيوني، وتواجه حربا شرسة ضد قوى الشر والإرهاب، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وكرم الضويني، عدد من أبناء شهداء القوات المسلحة، والطلبة المتميزين في مختلف المراحل التعليمية، وتضمنت الفعالية فقرات ثقافية واستعراضية، ضمن حرص الأزهر على تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائه، ومساندة قواتنا المسلحة في استكمال دورها الدفاعي عن وطننا الغالي.