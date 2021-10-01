"الرعاية الصحية": حملة للتوعية بمرض آلزهايمر في اليوم العالمي للمسنين

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للرعاية عن امتداد فعاليات حملات طرق الأبواب للتوعية بمرض آلزهايمر، وطرق اكتشافه مبكرًا، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لكبار السن بمنازلهم ودوار رعاية المسنين في محافظة بورسعيد، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وهو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 1 أكتوبر من كل عام.

وأضافت الهيئة، أنه حملات طرق الأبواب بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، شهدت تعاون مستشفى السلام مع مستشفى الرمد التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لكبار السن من قياس الضغط ونسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى إجراء فحوصات قاع العين لكبار السن باستخدام جهاز الـOCT للكشف المبكر عن أمراض العيون، وعمل الإحالات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى المتابعة والعلاج بالمستشفيات.