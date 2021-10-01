وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال شعراوي، في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه، فجاءت انتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية.

وأضاف وزير التنمية المحلية: داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية عليكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.