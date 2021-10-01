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الحكومة تكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني لتقديم المعلمين الراغبين في العمل التطوعي

11:30 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
الحكومة تكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني لتقديم المعلمين الراغبين في العمل التطوعي

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تداول رابط إلكتروني منسوب لوزارة التربية والتعليم بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، وأن الرابط الإلكتروني المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وأوضحت أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة و​حسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط التقديم للتطوع للعمل بالحصة نظير مكافأة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية في الآتي: (أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالي وحاصل على مؤهل تربوي أو دبلومة، كما يشترط الخبرة في التدريس في بعض التخصصات، ويتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة، وسوف يشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول والتدريس مع إشراف مشرف المادة، كما يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية، على أن تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً)، ويتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويحصل المتطوع على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، على ألا تجاوز مدة التطوع في المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسي.

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم المدارس العودة للمدارس

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