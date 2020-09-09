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جامعة القاهرة تدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني

02:19 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
جامعة القاهرة تدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني

الفرنساوي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويلها من مستشفى لا تقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه جاري دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام القصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.

جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوي ساهم في علاج مصابي فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي لازال يقدمها لجميع المرضى.​

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة مستشفى الفرنساوي العلاج المجاني العلاج الاقتصادي قوائم الانتظار

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