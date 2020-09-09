هل العقارات المخالفة قبل عام 2008 ينطبق عليها التصالح؟.. رئيس الوزراء يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2018 لم تكن الطلبات اللي تم تقديمها على الشكل المتوقع.

وأضاف مدبولي: هذا الأمر دفع الحكومة إلى التفكير والبحث في تبسيط الإجراءات، وترتب على ذلك صدور تعديلات للقانون من مجلس النواب نهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح في مؤتمر صحفي منذ قليل بمجلس الوزراء، أنه بناء على تعديل القانون تم تبسيط إجراءات التصالح والخاصة بتقرير الاستشاري الهندسي، كما تم فتح المجال لكل المخالفات، ولم تعد مرتبطة بما بعد عام 2008.

وأشار مدبولي أن القانون نص صراحة على تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات كما سمح بالتظلم على قيمة التصالح وكذلك التظلم ضد رفض الطلب.​