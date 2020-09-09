أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

هل العقارات المخالفة قبل عام 2008 ينطبق عليها التصالح؟.. رئيس الوزراء يجيب

02:25 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
هل العقارات المخالفة قبل عام 2008 ينطبق عليها التصالح؟.. رئيس الوزراء يجيب

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2018 لم تكن الطلبات اللي تم تقديمها على الشكل المتوقع.

وأضاف مدبولي: هذا الأمر دفع الحكومة إلى التفكير والبحث في تبسيط الإجراءات، وترتب على ذلك صدور تعديلات للقانون من مجلس النواب نهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح في مؤتمر صحفي منذ قليل بمجلس الوزراء، أنه بناء على تعديل القانون تم تبسيط إجراءات التصالح والخاصة بتقرير الاستشاري الهندسي، كما تم فتح المجال لكل المخالفات، ولم تعد مرتبطة بما بعد عام 2008.

وأشار مدبولي أن القانون نص صراحة على تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات كما سمح بالتظلم على قيمة التصالح وكذلك التظلم ضد رفض الطلب.​

مصطفي مدبولي العقارات المخالفة مخالفات البناء مجلس الوزراء

الخبر التالى:

الفائزون بجائزة يوني كاف لكتابة المقال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هتك عرض 3 فتيات بالقوة.. النائب العام يحيل مدرب أسكواش بناد شهير للجنايات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا