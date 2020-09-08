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بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط الهولندية تستأنف رحلاتها للقاهرة غدا

07:12 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط الهولندية تستأنف رحلاتها للقاهرة غدا

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM" ، تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، بعد توقف دام لنحو 3 سنوات منذ أن علقت الشركة رحلاتها إلى مصر في عام 2017 .

وأضافت المصادر، أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالشركة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، ويبدأ التشغيل برحلتين أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفي، على أن يتم تقييم الرحلات وزيادتها خلال الجدول الشتوي، وفقا للأوضاع الحالية التي تشهدها صناعة النقل الجوي حول العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، قبل أسابيع قليلة، عزمها استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعليق رحلاتها إلى مصر في 2017، مُشيرة إلى أنها ستعود للعمل بمصر بتسيير رحلتين أسبوعيا بدءا من 9 سبتمبر، وأوضحت أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها زيادة في عدد الرحلات الجوية أو في السعة من خلال تسيير طائرات أكبر حجما أو كلا الأمرين.

وكان ماتيو تيتو، المدير العام للخطوط الجوية الفرنسية الملكية الهولندية للشرق الأدنى قد قال: بعد تعليق رحلاتنا المباشرة منذ يناير 2017، نفتخر ويشرّفنا أن نعلن عن استئناف رحلتين مباشرتين أسبوعياً مجددًا بين القاهرة وأمستردام.

وقال في بيان سابق له، إن الشركة تعزز باستمرار استثماراتها في مصر بهدف تزويد ركّابها المصريين بأفضل خدمة ورحلات إلى شبكتنا العالمية، متابعا:"تاريخنا في القاهرة يعود لزمن طويل، وبالتالي نحتفل بمرور 90 عامًا على تواجدنا فيها، منذ قيام الشركة الملكية الهولندية برحلتها الأولى إلى القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1930".

الخطوط الجوية الملكية الهولندية مطار القاهرة الدولي أزمة فيروس كورونا

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