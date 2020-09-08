​الأوقاف تنظم ندوة "لا إكراه في الدين" بالتعاون مع "الوطنية للإعلام"

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "لا إكراه في الدين".

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الندوة تأتي في إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.

يشارك في الندوة كل من الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية ، والشيخ عبدالخالق صلاح ، إمام وخطيب مسجد الفتح.