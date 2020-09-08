اليوم.. أول اجتماع للجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"

(مصراوي):

يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد" اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدولة للإعلام، في أول اجتماع لهم لاختيار أفضل الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب، وسيتم تحديد موعد إعلان النتائج قريبًا.

تتكون اللجنة الاستشارية من:

تيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees

نسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة ستاردست للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية

عثمان بدران: مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees. ​