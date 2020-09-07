​"عباس العقاد.. مقالات نادرة عن الفنون الجميلة" في أحدث إصدارات هيئة الكتاب

(مصراوي):

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الاثنين، كتابًا جديدًا بعنوان "عباس محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة" جمع وتحقيق علاء عبدالحميد.

ذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن الكتاب يعد محاولة لتجميع كتابات المفكر والكاتب عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة؛ ما يفتح المجال أمام دراستها وتحليلها لاستقراء تاريخ المشهد الفني المصري منذ بواكيره ومحاولة فهم علاقة هذا التاريخ بشكل ممارسات الفن المعاصر الآن في مصر.

ويحتوي الكتاب دراسة عن العقاد وعلاقته بالفنون الجميلة بقلم علاء عبد الحميد، ثم قسمين، أولهما يحتوي على 30 مقالة نادرة كتبها العقاد عن الفنون الجميلة، وثانيها يحتوي على 6 مقالات لكتاب آخرين عاصروا العقاد وكتبوا هذه المقالات كتعليق على فلسفاته الجمالية، ومنهم من دخل معه في سجالات فكرية حول الفن.

كما يحتوي الكتاب على فهرس ببليوجرافي لكتابات عباس محمود العقاد عن الفنون الجميلة، لإتاحة المعلومات للباحثين والمهتمين والراغبين في الاطلاع على كتابات العقاد المتصلة بالفنون الجميلة.

وعلاء عبدالحميد فنان بصري وكاتب، ولد عام 1986 في الدقهلية، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت جامعة حلوان عام 2008، كما حصل على درجة الماجستير في ممارسات الفن المعاصر من جامعة جنيف كلية الفنون والتصميم عام 2018.