حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي جديد.. وخفض تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري، وإعلان الأرصاد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار اليوم
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