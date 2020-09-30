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حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي جديد.. وخفض تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة

08:36 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي جديد.. وخفض تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع النقل البحري، وإعلان الأرصاد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار اليوم

السيسي قطاع النقل البحري الأرصاد درجات الحرارة جامعة الأزهر خالد عبد العال مجلس الوزراء

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