"الكهرباء": مد تلقى طلبات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي لنهاية أكتوبر

كتب- محمد صلاح:

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية أكتوبر 2020، مؤكدة على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

يذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.