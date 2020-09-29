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غدًا.. مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية تقل 4400 راكب

04:43 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
غدًا.. مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية تقل 4400 راكب

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، رحلاتها إلى 34 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض)، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية إلى كل من (دبي، جدة) ، و رحلتان جويتان إلى كل من (أبوظبي، الدمام، اسطنبول)، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، و رحلة جوية إلى (الأقصر، أسوان، طابا) ، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٤٠٠ راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات جوية حركة الطيران

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