"قومي المرأة" و "شباب القادة" يطلقان مسابقة "هي تقود" لدعم طالبات التعليم الفني

القاهرة (أ ش أ):

انطلقت فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة مشروعات طالبات التعليم الفني لبرنامج "هي تقود she leads "، اليوم الاثنين، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وعرضت الفرق المشاركة من طالبات التعليم الفني مشروعاتهن المختلفة والتي تتنوع بين أقسام: الكهرباء، الإلكترونيات، الملابس، الزخرفة الجلود والأجهزة الدقيقة، حيث عملت الفرق علي تطوير مشاريعهن بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، والتي سيتم تقييمها من خلال لجنة التحكيم المشكلة من الشركاء والخبراء في هذه المجالات.

من جانبها، تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، المعرض الخاص بمنتجات مشروعات طالبات التعليم الفني، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لما قدمته طالبات التعليم الفني من مشروعات في برنامج she leads.

وقالت إن مثل هذه المسابقات تخلق روحا تنافسية وفرص عمل لطالبات التعليم الفني فور إتمامهن المراحل الدراسية، وتعمل على تطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية مما يعزز من مشاركتهن وتمكينهن اقتصاديا في سوق العمل ويجعلهن قادرات على المنافسة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، متمنية لهن المزيد من التوفيق والتقدم والنجاح.

من جهته، أكد أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إيمان المؤسسة بدور المرأة في تنمية المجتمع، وقدرات طالبات التعليم الفني، مشيرا إلى أن أفكارهن ومهاراتهن وطاقاتهن قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني وإحداث تغيير ملموس في المجتمع.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تم تصميم برنامج She leads وتنفيذه بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وقال "نفتخر جميعا بما وصلت إليه الطالبات على المستويين الشخصي والمهني و يشرفنا أننا ساهمنا في تقديم أفراد ومشروعات متميزة للمجتمع".

ومن المقرر أن يقام غدا الحفل الختامي الذى ستعلن فيه أسماء الفرق الفائزة في المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "She leads"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وأحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وبمشاركة أعضاء المجلس.