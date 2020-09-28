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حدث في 8 ساعات| استئناف البناء لفئة وحيدة.. والصحة العالمية تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

07:53 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| استئناف البناء لفئة وحيدة.. والصحة العالمية تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

حدث في 8 ساعات

كتب- مصراوي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وإعلان الحكومة السماح باستكمال أعمال البناء في المحافظات لمن صدر لهم ترخيص بـ 4 أدوار فقط,

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي جمال عبدالناصر القوات المسلحة فيروس كورونا الحكومة

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