وزير الأوقاف: الانتماء الحقيقي يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الانتماء الحقيقي للوطن، يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الاثنين، أن جيل أكتوبر أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم، ونحن نحتاج روح أكتوبر لنحافظ على وطننا، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف، قررت أن تكون خطبة الجمعة المقبلة عن "متطلبات الولاء والانتماء للوطن"، إدراكًا منها لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية في سبيله.​