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"لو بفسد في الأرض أبقى خايف".. السيسي يكشف أسباب رهانه الدائم على الشعب

11:18 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
"لو بفسد في الأرض أبقى خايف".. السيسي يكشف أسباب رهانه الدائم على الشعب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يراهن دائما على وعي الشعب المصري في التصدي لأي محاولات لإحداث الفتنة وخلق الأزمات.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: رهاني على الناس وخلال السنين اللي فاتت كلها دايما الرهان كسبان لسببين، السبب الأول هل إحنا بنصلح في الأرض ولا بنفسد؟ لو بفسد في الأرض أبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا، الأمر التاني الناس محدش يقدر يخدعنا بالكلام حتى لو تعبانين.

وتابع الرئيس: ماشيين في مسار إصلاح وبناء وهنفضل كده علطول، هل الإصلاح الاقتصادي كان سهل؟، كل الناس عانت منه لكن بفضل الله عدينا منه وحققنا إنجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها، بفضل الله، الاقتصاد المتعثر وحركة السياحة اللي توقفت والتجارة الدولية تأثرت والاقتصاد العالمي.. ومصر مازالت بفضل الله بخير علشان ربنا وشعبها متحمل، وده اللي عايزين يشتغلوا عليه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيسي الشعب المصري حداث الفتنة

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