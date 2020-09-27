نشاط الرئيس السيسي وتنسيق المرحلة الثالثة ووفاة الفنان المنتصر بالله أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "التوسع في تحديث نظم الري للأراضي الزراعية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أوامره بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، التي تضم أيضا وضع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في تصريحات للرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن الاجتماع تناول متابعة الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود في مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى جهود الإدارة الرشيدة للمخزون المائي في بحيرة ناصر مع الوفاء في الوقت نفسه بجمع الاحتياجات المائية للدولة.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة روميساء على نفقة التأمين الصحي"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وعلاجها على نفقة التأمين الصحي وذلك بعد استغاثة والدها بالرئيس عبر وسائل الإعلام لإجراء عملية "تسليك نخاع".

ونقلت الصحيفة عن خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة قوله، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتعاني شللا نصفيا، مضيفا أنه تم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها.

وعن التغييرات التي شهدتها المؤسسات الصحفية، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن حركة التغييرات التي أقرتها الهيئة الوطنية للصحافة أمس برئاسة عبدالصادق الشوربجي، شملت علي حسن رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيسا لتحريرها، وعبد المحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" وعلاء ثابت رئيسا لتحرير الأهرام، وماجد منير رئيسا لتحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام الإلكتروني والإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية، وخالد ميري للأخبار وعبدالرازق توفيق للجمهورية.

كما شملت الحركة جمال الكشكي لمجلة "الأهرام العربي" ومحمد شبانة لـ"الأهرام الرياضي" ومروة الطوبجي لـ"نصف الدنيا" وحسين الزناتي لـ"علاء الدين" وسوسن عز العرب لـ"البيت" وخالد فؤاد لـ"الشباب" وعزت إبراهيم لـ"الأهرام ويكلي" والبوابة الإنجليزية، وشريف عبدالباقي لمجلة "لغة العصر" ونيفين كامل لـ"الإبدو"، وخليفة أدهم لـ"الاقتصادي" وأيمن شعيب لـ"الأهرام التعاوني" ومجلة "الأهرام الزراعي"، وأحمد ناجي قمحة لـ"السياسة الدولية"ومجلة "الديمقراطية".

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على معرض "أهلا مدارس" حيث ذكرت أن المعرض شهد خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة بعد عرض السلع ومستلزمات الأسرة بأسعار تقل عن السوق بين 20 % و 50 %.

وأوضحت الصحيفة أنه تم افتتاح 19 معرضا في 12 محافظة هي القاهرة والإسكندرية وسوهاج والدقهلية والبحيرة وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ وبني سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية.

ونقلت الصحيفة عن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، تأكيده أن بعض المنتجين والمشاركين في المعارض أعلنوا زيادة نسب التخفيضات المقدمة، موضحا أن المعارض تتضمن المنتجات الغذائية الأساسية مثل الألبان والمربى والبسكويت واللحوم المبردة وغيرها من السلع التي تحتاجها طلاب المدارس.

وتحت عنوان "الإسكان تراجع استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدن الجديدة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه تم توجيه تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بمراجعة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال موسم الشتاء بكل مدينة لاسيما المدن الأكثر تأثرا بالأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول، وذلك لحماية المواطنين والسكان بتلك المدن وكذلك الحفاظ على الاستثمارات والثورة العقارية بها.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التعليم العالي تعلن صباح اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني .. مشيرة إلى أن الوزارة أوضحت أن عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم 3980 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1582 من الأدبي لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

وتقوم الوزارة بفتح باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة "10 %" وفقا للطاقة الاستيعابية غدا الاثنين وحتى الخميس الأول من أكتوبر عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ووفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أبرزت صحيفة (الجمهورية) في صفحتها الأولى خبر وفاة الفنان المنتصر بالله حيث ذكرت الصحيفة أن الفنان الكبير توفي أمس عن عمر ناهز 70 عاما بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد صراع طويل مع المرض .. مشيرة إلى أن الراحل عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه في 2008 عندما أصيب بجلطة في المخ تسببت في إبعاده عن التمثيل عامين وعندما عاد لم يستمر طويلا لتأثير المرض عليه.