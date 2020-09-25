"مستقبل وطن" يتحمل تكاليف مخالفات البناء لجميع الأسر من غير القادرين بالأقصر
(مصراوي):
أعلن حزب "مستقبل وطن"، تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء لكافة الأسر غير القادرة في محافظة الأقصر.
وقال الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إن هذا يأتي انطلاقًا من دور الحزب تجاه جموع الشعب المصري العظيم، ومن خلال تحمله مسؤوليته في ظل هذه الفترة التاريخية التي يمر بها وطننا الغالي مصر.
وتأتي تلك الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم المواطن البسيط، وتخفيف الأعباء من كاهله وتمكينه من العيش في حياة كريمة لأهله وذويه.
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