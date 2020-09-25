أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

"مستقبل وطن" يتحمل تكاليف مخالفات البناء لجميع الأسر من غير القادرين بالأقصر

11:24 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
"مستقبل وطن" يتحمل تكاليف مخالفات البناء لجميع الأسر من غير القادرين بالأقصر

مخالفات البناء

(مصراوي):


أعلن حزب "مستقبل وطن"، تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء لكافة الأسر غير القادرة في محافظة الأقصر.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إن هذا يأتي انطلاقًا من دور الحزب تجاه جموع الشعب المصري العظيم، ومن خلال تحمله مسؤوليته في ظل هذه الفترة التاريخية التي يمر بها وطننا الغالي مصر.

وتأتي تلك الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم المواطن البسيط، وتخفيف الأعباء من كاهله وتمكينه من العيش في حياة كريمة لأهله وذويه.

مخالفات البناء حزب مستقبل وطن الأقصر

الخبر التالى:

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.9 درجة في البحر الأحمر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102513

    عدد المصابين

  • 92644

    عدد المتعافين

  • 5835

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 32074649

    عدد المصابين

  • 23647724

    عدد المتعافين

  • 980880

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا