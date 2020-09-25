مفتي الديار: افتتاحات المساجد رسالة قوية للمغرضين

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الافتتاحات المتتالية للمساجد في محافظات الجمهورية رسالة قوية من الدولة ووزارة الأوقاف، للذين يقولون إن مصر بعيده عن الدين ولا تطبق شرع الله.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن مصر منذ قديم الزمن مع الدين الإسلامي وليس بعيده أبدًا بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن من يقول غير ذلك فهو جاهل ومغرض ويريد إسقاط الدول المصرية وبث الفتنة والخراب.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتقدم إلى الأمام بالعمل و ليس بالكلام، لافتًا إلى أنه سعيد بحضور وزير الأوقاف في مسقط رأسه بقرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات لافتتاح مسجد التقوى.

وافتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مسجد التقوى بقرية زاوية أبو شوشة بمركز الدلنجات، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية بالتزامن مع افتتاح 28 مسجدا اخر بنطاق المحافظة اليوم.